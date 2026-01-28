-
Плодчетата предизвикват Александрови в "Семейни войни"
Музика, любов и горещи изненади от Никол Ризова от „Един за друг“ в „Черешката на тортата“
Незабравими емоции в "Сделка или не"
"Пресечна точка": За последните дни на лева и забраната за ползване на социални мрежи от деца във Франция
"Съдебен спор" заради побой
„На кафе“ с Криско, Къци Вапцаров и кулинарния блогър Гери Баева
Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
Колко струва „Един грам живот“? Ивайло Захариев и Наско Михайлов.
Краси Балъков с футболни спомени и защо екипът на „Вече играеш… Стоичков“ отиде в Барселона?
Теньо Гогов с разказ за латино музиката.
Среща с Мариета Георигева – първата българка, достигнала Южния полюс на ски.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
