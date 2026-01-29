-
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
Юлиан Костов и Мирела Илиева – между работата и любовта.
Дария Симеонова – защо родителството те прави по-предпазлив?
В „Пътят на красотата с Ина“: Модерен детокс и хидратация.
В „Хвърчащите хора“ шеф Симеон Николов, който ръководи ресторант със звезда „Мишлен“ в Швейцария.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
