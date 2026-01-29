Съботният киноследобед ще поднесе на зрителите нова порция разследвания и интригуващи мистерии със „Загадъчни кръстословици : Предложение за убийство“. Стар приятел на гениалната Тес Харпър е убит точно в деня, в който брой на вестник „Сентинел“ включва неговото предложение за брак. Смелата редакторка знае, че трябва отново да обедини сили с лейтенант Логан О’Конър, за да открие убиеца. Първата стъпка е да сглобят парчетата на пъзел, чийто произход датира от Европа през Втората световна война. Как ще протече разследването на поредната загадка?

По-късно от 14.20 ч. следва забавната семейна комедия „Таткова градина“, в която бащите ще поемат отговорността, а децата ще се забавляват. Задачата да се грижат за малките се пада на холивудските звезди Еди Мърфи и Джеф Гарлин, чиито герои Чарли и Фил си припомнят радостите на бащинството.

Двамата приятели са рекламни специалисти, които обаче са уволнени след провал на рекламата им за зеленчукова каша. Докато безуспешно си търси работа и се грижи за четиригодишния си син, на Чарли му хрумва страхотна идея. След като двамата с Фил могат да се грижат без проблем за двете си деца, едва ли ще е много по-трудно, ако децата са десет. Проектът на двамата приятели обаче ще се окаже по-труден отколкото са си представяли, тъй като всяко дете е различно и отчайващо предизвикателство. Ще успее ли бизнес планът на амбициозните бащи?

Редактор: Боряна Димитрова