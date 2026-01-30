-
„Събуди се“: Зуека избира новия Стоичков
-
"Пресечна точка": За оценката ни за комунизма и за преподаването на здраве в училище
-
Юлиан Костов: The Floor e хит в целия свят и е игра за цялото семейство
-
„Отвъд познатото“ в „Темата на NOVA”
-
Добра печалба в "Сделка или не"
-
Черешкови срещу Плодчетата в "Семейни войни"
Темите и гостите в предаването в понеделник от 9.30 ч.
Вениамин – заслужава ли си да просим за любов?
За уроците от легендарния си баща Кайл Истууд преди концерта си у нас.
Може ли изкуственият интелект да замести човешката близост с психолога Елица Великова.
Бети ни среща с маестро Йордан Камджалов.
Гледайте "На кафе" в понеделник от 9.30 ч. по NOVA.
