Съботната програма на NOVA ще поднесе поредната приятна изненада на зрителите с филма с участието на Дуейн Джонсън-Скалата „Джуманджи: Следващо ниво“ от 22.5

Четиримата младежи, които победиха играта в „Добре дошли в джунглата“, са вече колежани и се завръщат у дома в Ню Хампшър за коледната ваканция. Всеки се опитва да се справи нови предизвикателства в живота си. Когато Спенсър отново влиза в играта, за да го спасят и върнат в нашия свят, Марта, Фридж и Бетани трябва да се обединят и да започнат следващото невероятно приключение. Но играта се оказва счупена. Всичко, което те знаят за нея, вече не важи, защото Джуманджи не е само в границите на джунглата. Много по-голяма е, по-опасна, с много повече и непредвидими нива. Не всичко е това, което изглежда на пръв поглед. На героите ще се наложи да разчитат един на друг и на силите си, за да спасят Спенсър и да се измъкнат живи преди играта да свърши. Филмовите звезди Дейн Джонсън – Скалата, Кевин Харт, Джак Блек се завръщат в екшън комедията „Джуманджи: Следващо ниво“, а към тях се присъединяват ветераните в киното Дани Глоувър и Дани Де Вито.

Не пропускайте приключенската екшън-комедия ​„Джуманджи: Следващо ниво“ тази събота от 22.40 ч. по NOVA.

0 ч. по NOVA. Приключенската екшън-комедия ще пренесе зрителите в света на Джуманджи, където дори опитни участници, играли в нея, откриват, че нищо не е такова, каквото са очаквали да бъде.

Редактор: Боряна Димитрова