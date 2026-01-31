Неделният киноследобед ще зарадва зрителите с романтичната лента „Въпрос на късмет“, която разказва за производителка на гримове, чието обединение с голям инвеститор, изглежда е най-големият ѝ шанс да направи продукцията си по-продаваема. Но когато твърде много неща започват да се променят, не е сигурно дали ще успее да запази магията, която е направила грима ѝ толкова успешен? За да се справи с целта, ще е необходима и доза любов!

По-късно от 14.15 ч. следва романтичната комедия „Скрити съкровища“ на режисьора Робърт Либерман, която ще разкаже историята на Аби – водеща на шоу за преобразяване на ресторанти. След като получава новата си задача – да превърне малка провинциална закусвалня в търсена дестинация на кулинарната карта, тя усеща, че няма да може да се развихри в стихията си.

Но докато със собственика на закусвалнята Том прекарват време заедно в и извън кухнята, Аби открива насладата от добрата храна, място, което може да нарече дом, и нещо, което може да нарече любов.

