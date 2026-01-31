-
Гледайте семейната комедия „Феята на зъбките“ тази неделя от 16.00 ч. по NOVA
Неделната вечер зрителите на NOVA ще имат възможността да се забавляват от сърце със семейната комедия „Феята на зъбките“. Главната роля в нея е поверена на Дуейн Джонсън- Скалата, който се превъплъщава в Дерек Томпсън, играч от второстепенната лига по хокей. Героят му е известен с леко агресивния си подход към противниковите играчи, които често завършват играта с липсващи зъби. Когато Дерек обезсърчава надеждите на 6-годишната Тес, той е осъден на една седмица тежък труд като истинска Фея на зъбките, с всички необходими за целта аксесоари - балетна пачка, крила и вълшебна пръчица. В началото Дерек, като тромава фея трудно се справя със служебните си задължения, а именно - да се промъква незабелязано в домовете на дечицата и да събира оставените под възглавницата зъбчета. Постепенно обаче той започва да се справя все по-добре с новата си роля и преоткрива своите забравени мечти.
В лентата участват още актрисите Ашли Джъд ("Жега" и "Целуни момичетата") и Джули Андрюс ("Дневниците на принцесата" и "Мери Попонс"), а в ролята на помощник фея без крила зрителите ще видят английският комик Стивън Мърчант.
Не пропускайте семейната комедия „Феята на зъбките“ в неделя от 21.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
