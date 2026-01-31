Неделната вечер зрителите на NOVA ще имат възможността да се забавляват от сърце със семейната комедия „Феята на зъбките“. Главната роля в нея е поверена на Дуейн Джонсън- Скалата, който се превъплъщава в Дерек Томпсън, играч от второстепенната лига по хокей. Героят му е известен с леко агресивния си подход към противниковите играчи, които често завършват играта с липсващи зъби. Когато Дерек обезсърчава надеждите на 6-годишната Тес, той е осъден на една седмица тежък труд като истинска Фея на зъбките, с всички необходими за целта аксесоари - балетна пачка, крила и вълшебна пръчица. В началото Дерек, като тромава фея трудно се справя със служебните си задължения, а именно - да се промъква незабелязано в домовете на дечицата и да събира оставените под възглавницата зъбчета. Постепенно обаче той започва да се справя все по-добре с новата си роля и преоткрива своите забравени мечти.

В лентата участват още актрисите Ашли Джъд ("Жега" и "Целуни момичетата") и Джули Андрюс ("Дневниците на принцесата" и "Мери Попонс"), а в ролята на помощник фея без крила зрителите ще видят английският комик Стивън Мърчант.

Не пропускайте семейната комедия „Феята на зъбките“ в неделя от 21.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова