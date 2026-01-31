Ако някога сте се чудили какво се е случило с Хензел и Гретел от приказката на братя Грим, след като са избягали от злата вещица, не пропускайте да гледате фентъзито „Хензел и Гретел: Ловци на вещици” тази неделя вечер от 23.10 ч. по NOVA.

Лентата е динамичен, суров и мрачен прочит на познатата история за брат и сестра, изоставени в гората и случайно попаднали в бонбонената къща на зла вещица. В главните роли се превъплъщават звездата от „Войната е опиат“ Джеръми Ренър и номинираната за БАФТА Джема Артъртън.

Филмът проследява историята на вече порасналите Хензел и Гретел – 15 години след като едва са се изплъзнали от ръцете на вещицата. Отлично обучени и безстрашни професионални ловци на глави, експерти в откриването и убиването на вещици, двамата са силни бойци, отдадени на каузата.

Наети да помогнат на жителите на малко градче, Хензел и Гретел се превръщат от ловци в плячка и ще трябва да се изправят срещу зло, много по-силно отколкото са предполагали...

