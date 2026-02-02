Двама служители от обществения транспорт умират, а един е ранен, след като случайно задействат бомба с ботулинов токсин, скрита в автобус. Атентаторът бързо е идентифициран като друг служител, но впоследствие също е намерен убит. Екипът на "ФБР" открива, че на него му е било платено да постави бомбата от Бин Зада, псевдоним на оперативен агент, работещ за екстремистка група. Под заплахата от мистериозно биооръжие агентите бързат да разберат кой е отговорен за нападението и коя е следващата му цел. По време на разследването научават, че атентаторът търси отмъщение, след като майка му е убита от американска касетъчна бомба в Йемен, а в момента планира да взриви друга химическа бомба като следващата му цел е Гранд Сентръл Терминал. Ще успеят ли агентите да го заловят навреме и Маги да олезвреди бомбата, преди да успее да освободи токсина.

Заложническа криза във „ФБР“

Междувременно от миналото на Джубал започват да изплуват демони, които пречат на работата му. Той се връща обратно към пиенето, след като получава потенциално тревожни новини за здравето на Тайлър.

Не пропускайте новия епизод на "ФБР" тази вечер от 21:30 по NOVA

Редактор: Райна Аврамова