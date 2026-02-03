Не пропускайте епизода на „ФБР" този вторник от 21.30 ч. по NOVA
В епизода на „ФБР“ тази вечер спецполицаите ще разследват убийството на дипломатическия агент по сигурността Джон Ригън, прострелян смъртоносно на улицата в Ню Йорк.
Съпругата на жертвата, която става свидетел на престъплението, определя стрелеца като бял мъж, вероятно източноевропеец. Ще успеят ли полицаите да стигнат до убиеца и възможно ли е мотивите му да са свързани с последната служебна задача на починалия в Хърватия?
Не пропускайте епизода на "ФБР" този вторник вечер от 21:30 по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
Последвайте ни