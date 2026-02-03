Дни преди историческата среща на България срещу Белгия за Купа „Дейвис“, екип на NOVA се срещна със световния № 1 по тенис при юношите Иван Иванов. В "Здравей, България" тенисистът сподели кои са най-силните му качества, върху какво трябва да работи и някои от най-интересните му истории с други световно известни тенисисти.

„Забравих рано за детството и още на 14 години заминах за Испания. Родителите ми идваха, но бях по един или друг начин сам. Трябва да работя върху психиката. Както знаете ,съм №1 по тенис при юношите, но за да отида при мъжете, трябва да надградя както физиката, така и психическата основа. Мисля, че психиката е по-важна, за да можеш да напреднеш. Понякога, когато спечелиш някой турнир, си мислиш, че си по-добър от преди, но когато имах възможност да отида на големите шлемове и да прекарам време с големите тенисисти, видях колко далеч съм от истината“, признава тенисистът.

Иван Иванов разказа интересна история, в която на шега попитал треньора на Рафа Надал дали може да победи шампиона, който през 2008 г. направи истински триумф и спечели "Ролан Гарос". Отговорът бил първо да се съсредоточи в тренировките, но по онова време Иван бил едва на 14.

„Трябва да имаш лека арогантност, за да можеш да играеш с всички тези големи тенисисти. Например, ако играеш със Зверев и му покажеш малко кръв, той е като акула и веднага ще те изяде. Най-голямата ми мотивация е да играя с всички от Топ 10. Когато излезеш на корта и видиш такъв звяр, се чувстваш като на боксов, а не на тенис мач. Ако не станеш мъж от ранна възраст, е много трудно да се справиш. Те са пред мен, за да се уча от тях. Пробвам се да взема най-доброто и да продължавам по моя собствен път“, разкрива Иванов.

Той споделя, че няма никакви забележки към корта, на който ще играе на Купа „Дейвис“. Според него белгийците са много силни.

„Ще бъде интересен двубой, защото и ние сме надъхани. Вярваме в себе си и ще ми бъде интересно като играч и като зрител“, каза още Иванов.

Мачовете в неофициалното световно отборно първенство за Купа "Дейвис" ще се проведат на 7-и и 8-и февруари в зала „Колодрум“ в Пловдив, а всички сблъсъци могат да бъдат проследени на живо по NOVA и NOVA Sport.