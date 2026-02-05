Том Круз влиза в ролята на агент Итън Хънт в екшън-трилъра “Мисията невъзможна” тази събота вечер от 23.00 ч. по NOVA. Лентата на режисьора Брайън Де Палма поставя началото на една от най-успешните шпионски поредици за последните 20 години. Филмът бележи и началото на успешна тенденция в съвременното кино - създаването на филми по историите на успешни сериали от 80-те години на XX век.

Агент Итън Хънт е натопен за провала на мисия в Прага, при която загива партньора му Джим Фелпс. Итън трябва да използва необичайни методи, за да разбере кой го е натопил и да изчисти името си. На помощ му се притичват компютърният специалист Лутър Стикъл (Винг Райм) и пилота Франц Кригър (Жан Рено). Тримата трябва да се доберат до търговец на оръжия, известен с името Макс, който е в дъното на аферата с провалената мисия.

Не пропускайте развръзката в екшън-трилъра “Мисията невъзможна” тази събота вечер от 23.00 ч. по NOVA

Редактор: Райна Аврамова