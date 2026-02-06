След осем филма, двама от най-популярните герои от „Бързи и яростни 8“ американският агент за Люк Хобс и британският бивш военен и наемник Декард Шоу застават един до друг в "Бързи и яростни: Хобс и Шоу". Лентата е първият самостоятелен филм в поредицата и отваря нова глава в историята, като отпраща действието по цялото земно кълбо – от Лос Анджелис до Лондон и от токсичния пущинак на Чернобил до екзотичната красота на Самоа.

Двамата Хобс и Шоу (в ролите Дуейн Джонсън и Джейсън Стейтъм) се налага да поемат по опасна мисия, в която са принудени да работят в комбина, за да заловят и неутрализират единствения човек, по-лош от тях самите – кибернетично усъвършенствания анархист и терорист Брикстън (Идрис Елба). Надхитрявайки Хейти Шоу (Ванеса Кърби) - блестящ агент на МИ-6 и сестра на Декард Шоу, Брикстън заплашва да предизвика световен хаос, като разпространи опасна биологична зараза, която може да промени човечеството завинаги.

Дали ще е лесно да спасиш света от смъртна опасност, отколкото да се сработиш с този, към когото изпитваш истинско отвращение? А какво се случва, когато и семейството е замесено? Не пропускайте криминалния екшън тази събота от 20.00 ч. по NOVА.

