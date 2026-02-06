Първокласно кино и вълнуващи филмови изживявания очакват зрителите на KINO NOVA във втората седмица на „Треска за Оскари“. Бляскавата селекция започва със спасителна мисия, в която ще се включат Брус Уилис, Бен Афлек, Оуен Уилсън, Били Боб Торнтън и още смели мъже, в опит да предотвратят сблъсък на Земята с метеорит в екшъна „Армагедон“ (21:00 ч.). Историческата драма „Вавилон“ (00:10 ч.) ще отвори вратата към златната ера в Холивуд. В нея група амбициозни творци ще покажат бляскавите, но и безмилостни страни на славата.

Във вторник „Пърл Харбър“ (21:00 ч.) ще върне публиката към Втората световна война, нападението над едноименното пристанище и една любовна история, която ще промени живота на трима души. След това (00:10 ч.) Одри Тоту ще влезе в образа на младата дизайнерка Коко Шанел в биографичната драма „Коко преди Шанел“.

Режисьорът Стивън Спилбърг ще представи невероятната история на Франк Абигнейл в сряда от 21:00 ч. в „Хвани ме, ако можеш“. Леонардо ди Каприо ще се превъплъти в неговия образ и ще бъде пилот, лекар, адвокат, докато извършва измами за милиони долари. Отличеният с награда „Оскар“ за визуални ефекти, „Първият човек“ (23:15 ч.) ще пренесе киноманите в космоса заедно с Нийл Армстронг, Бъз Олдрин и Майкъл Колинс и историческият полет на совалката „Аполо 11“.

В четвъртък от 21:00 ч. „Джери Макгуайър“ е готов да покаже цялата палитра от емоции, които са част от работата на спортния агент. Куба Гудинг Джуниър е отличен с „Оскар“ за поддържаща роля за единствения клиент на Джери, който ще го превърне в истинска звезда. Вечерта е запазена за трилъра „Талантливият мистър Рипли“ (23:50 ч.). Морални дилеми ще превърнат героите на Мат Деймън и Джъд Лоу в ловец и плячка. Какво ще загуби всеки от тях?

Селекцията в „Треска за Оскари“ продължава в петък с първия филм от трилогията „Хобит: Неочаквано пътешествие” (21:00 ч.) и епичния поход за освобождаване на Еребор. Изгубеното царство на джуджетата ще се опълчи на дракона Смoг с помощта на Билбо Бегинс (Мартин Фрийман) . С номинация за „Оскар“ за Най-добър филм „Доблестни мъже“ (23:15 ч.) ще отведе зрителите на KINO NOVA в съдебната зала. Двама войници са обвинени в убийство, но обстоятелствата около смъртта на приятеля им ще разбунят цялото общество. Виновни ли са?

Почивните дни ще поднесат четири впечатляващи истории. В събота непримиримият дух на Уилям Уолъс (Мел Гибсън) ще увлече цяла Шотландия, която ще се бори за своята свобода срещу английската корона в „Смело сърце“ (21:00 ч.). Комедията „Аве, Цезаре!“ (23:50 ч.), дело на братята Коен, ще разнищи отвличането на ненадмината холивудска звезда (Джордж Клуни). В неделя в 21:00 ч. младият и успешен Джак (Едуард Нортън) ще основе „Боен клуб“, което ще преобърне целия му подреден живот. С шест номинации за „Оскар“ лентата по действителен случай „Капитан Филипс“ (23:15 ч.) ще покаже сблъсъка между командващия офицер на товарен кораб и сомалийски пирати.

В края на „Треска за Оскари“ ще бъде излъчена престижната церемония по връчването на наградите „Оскар“. На 15-и срещу 16-и март ценителите на седмото изкуство ще могат да проследят на живо по KINO NOVA бляскавото събитие. И тази година филмовият канал е подготвил изненади за най-големите фенове на киното. Всяка седмица те ще бъдат предизвикани да се впуснат в игра на Facebook страницата на KINO NOVA, която може да им донесе впечатляващ режисьорски стол или голямата награда – телевизор.

Преживейте „Треска за Оскари“ от 2 февруари до 16 март по KINO NOVA.

Редактор: Райна Аврамова