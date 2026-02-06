Първото голямо арт събитие за годината в галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 стартира с изложба „Queen of Hearts“ на художничката Сара Алберт. Продължавайки традицията, и тазгодишната й експозиция е тематично обвързана с любовта и посветена на най-романтичния празник – 14 февруари. В периода от 12 до 28 февруари 2026 г. в Салонната зала на галерията, авторката ще представи новия си проект, който обещава не само естетическо изживяване, но и силно социално послание.

„Queen of Hearts“: Изложбата включва авторски произведения, посветени на любовта и нейната многопластова природа. Творбите са изпълнени в характерния за Сара Алберт стил, превърнал се в нейна запазена марка: от фини и крехки надписи (fragile), носещи усещане за деликатност, до използването на карти, огледала и сложни смесени техники. За първи път художничката ще представи и нова серия фотографии. Колекцията е своеобразна ретроспекция на творческия й език, обединяваща всички похвати, с които тя експериментира през годините.

Сара Алберт започва да твори от 2020 год. Има реализирани пет самостоятелни изложби, четири от които проведени във Vivacom Art Hall Oborishte 5. Участвала е в престижни сборни изложба в България и извън страната. Представяла е творчеството си в Дубай, Италия, Испания, Люксембург и др.

Тази година Сара подготвя няколко изненади, които ще бъдат разкрити едва на място. Традиционната игра (giveaway) също ще зарадва един от гостите на изложбата.

Централен акцент в „Queen of Hearts“ е ангажираността на Сара Алберт към бъдещето на българското изкуство. Тя става патрон на дарителската организация „Дърво на живота“, която подкрепя млади таланти. Авторката ще даде поле за изява на следващото поколение творци, като в рамките на изложбата ще бъде обособен специален благотворителен кът. Посетителите ще могат да се включат в каузата и да подкрепят развитието на млади артисти.

Изложените картините могат да бъдат закупени на място в Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 от любители и ценители на изкуството. Желаещите да посетят изложбата могат да го направят от 12 до 28 февруари 2026 г., с вход свободен.

За повече информация и актуални новини около проекта, следете социалните мрежи на Сара Алберт и сайта на галерията: www.vivacomoborishte5.com

Редактор: Райна Аврамова