В неделя вечер от 22.20 ч. в ефира на NOVA ще се насладим на майсторстовото в бойните сцени на Джеки Чан в екшън комедията "КунгФу Йога" по NOVA. Филмът е дело на китайския режисьор Станли Тонг, продуцент е самият Джеки Чан, а актьорската игра е поверена на известни китайски и индийски актьори, сред които Ариф Рахман, Лей Занг и Диша Патани.

В „Кунг-Фу Йога“ Джак (Джеки Чан), известен професор по археология в музея на теракотените воини в Сиан, заедно с красивата професор Ашмита (Диша Патани), тръгват по следите на изгубеното съкровище на древното индийско царство Магадха. В тибетска ледена пещера те откриват останки от кралската армия, изчезнали заедно със съкровището. Но едновременно с това попадат под обсадата на Рандал (Сону Суд), потомък на лидер от революционната армия, ръководещ свирепи наемници, които искат да ги убият. След като успява да се измъкне, екипът се отправя към Дубай, където на търг трябва да бъде продаден диамант от ледената пещера. Последната спирка е планински храм в Индия, където скъпоценният камък ще бъде използван за отключване на истинското съкровище.

Ще успеят ли да се доберат до ключа за скритото съкровище, ще научите само ако гледате екшън комедия „Кунг Фу Йога“ тази неделя вечер от 22.20 ч по NOVA.

