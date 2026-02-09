„Обобщено този сблъсък беше емоция срещу опит. България се изправи в исторически сблъсък срещу Белгия, за да може да отиде на по-високо ниво. Това бяха квалификации за Купа „Дейвис“. За съжаление, не успяхме да победим. Двудневното състезание се проведе в зала „Колодрум“. В залата се изгради и първият клей корт в България, който се прави специално за турнир. Домакините искаха да се играе на клей. Тъй като през септември миналата година, когато победихме Финландия, те играха на открито на клей и като домакини имаха право да изберат каква да е настилката. Атмосферата в зала „Колодрум“ беше много зареждаща, имаше много вдъхновени деца и хора, които бяха дошли да подкрепят България. Отстъпихме на Белгия, но септември предстои да отидем на бараж, за да запазим нивото, на което сме в момента. Не е ясно срещу кого ще играем още. Стартира Александър Василев срещу Рафаел Колиньон, който е 72-ри в ранглистата и още в началото на годината успя да победи Григор Димитров в Бризбейн. След това Илиян Радулов се изправи срещу Александър Блокс, но за съжаление, не успя да победи. В следващия ден се игра мача по двойки, който беше решаващ. Но нашите момчета не успяха да се преборят и там. Преди и след мачовете анализатори бяха Цветана Пиронкова и Петър Василев. Публиката беше много жива и ентусиазирана. Белгийците пък си имат професионална организация на феновете. Работят с белгийската тенис федерация, която ги спонсорира да пътуват из целия свят. На всяка точка реагираха с танци, викове и песни. Според капитана на българския отбор Валентин Димов няма място за трагедии. Момчетата се представиха достойно“, разказа репортерът на NOVA Мари Харитова.