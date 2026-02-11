Тази събота от 12.30 ч. любители и истински детективи ще се заемат с поредния заплетен случай в криминалната мистерия „Загадъчни кръстословици: Абракадабра“. Когато известен магьосник е убит, редакторът (и детектив на непълен работен ден) Тес Харпър и лейтенант Логан О’Конър се обединяват. Заедно те трябва да разчетат не толкова очевидните улики и да приложат разследващия си нюх, за да изправят убиеца пред правосъдието.

По-късно от 14.20 ч. комедията „Моят най-добър приятел“ ще разкаже историята на начинаещия учен Оливър. Той е едва на 12 години, но вярва, че е измислил изобретение, което ще позволи на хората да чуват мислите на другия. Първо го изпробва на кучето си Хенри и за негова радост установява, че то работи. Сега може да чува всичко, което Хенри мисли, и е изненадан да разбере, че кучето винаги е разбирало какво му се казва.

Когато Оливър представя новото си изобретение на училищното изложение на науката, зла корпорация се опитва да открадне идеята за себе си. След като отвличат момчето с надеждата да се докоснат до изобретението, Хенри се обединява с кварталните кучета, за да спаси най-добрия си приятел.

Редактор: Боряна Димитрова