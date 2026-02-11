-
Том Круз предотвратява световна криза в “Мисията невъзможна 2”
-
Джеки Чан разкрива изгубено, безценно съкровище в „Кунг-фу йога“ по NOVA
-
Дуейн Джонсън и Джейсън Стейтъм се впускат в експлозивна мисия по NOVA
-
Героизъм и доблест във втората седмица на „Треска за Оскари“
-
Том Круз се впуска в “Мисията невъзможна” тази събота вечер по NOVA
-
Дуейн Джонсън се пробразява във „Феята на зъбките“ по NOVA
Гледайте романтичната комедия на режисьора в събота от 20.00 ч. по NOVA
Разведената двойка Дейв (Джордж Клуни) и Джорджия (Джулия Робъртс) се събира отново, когато дъщеря им Лили внезапно решава да се омъжи по време на ваканция в Бали. Убедени, че тя прави същата грешка, която някога са допуснали и те преди 25 години, двамата тръгват на екзотично пътешествие с мисия да осуетят сватбата. Сред красиви пейзажи, комични ситуации и припламнали стари чувства, те неусетно откриват, че понякога вторият шанс може да се окаже истинският билет за щастие.
Не пропускайте романтичната комедия на режисьора в събота от 20.00 ч. по NOVA.Редактор: Боряна Димитрова
Последвайте ни