Стартира 16-тото издание на BAPRA Bright Awards 2026: „Алгоритъм на доверието“. Формата за кандидатстване е отворена, а събитието е част от четвърт век иновации, етика и лидерство, през които асоциацията утвърждава PR-a като стратегическа сила за бизнеса и обществото.

Ива Григорова, председател на BAPRA гостува в студиото на „Социална мрежа“, за да разкаже повече за събитието, за конкурса Young Lions Bulgaria 2026 и за годишния европейски форум на Международната асоциация на комуникационните агенции (ICCO)

„Годишнината на асоциацията бележи развитието на комуникационната индустрия на PR бранша като цяло. Наградите са годишното честване на успехите и постиженията на агенциите и комуникационния бранш в държавата. Тази година „Алгоритъм на доверието“ бележи развитието на индустрията благодарение на технологиите. Вече AI инструментите и интелектът, който се използва в комуникационния и рекламния бранш като всъщност конкурсът все още е отворен за участие. В него не само PR агенции, но и PR отдели на компаниите могат да участват. Крайният срок за регистрация е 18 февруари на сайта на BAPRA. Като разбира се, условията са да покажат предизвикателството пред кампанията, което е трябвало да се разреши. Какъв е бил стратегическият подход? Идеята? И как тази идея се разгръща в комуникационните кампании? И какви са били резултатите? Журито е изцяло международно – от експерти от цял свят – стратези, рекламисти, творчески личности. Тази година сме се постарали празнично да покажем успеха на индустрията“, разказва Ива Григорова и пояснява, че през последните години конкуренцията е много сериозна.

„Нивото на експертите в бранша се равнява на това, което имат външните пазари. През последните години имаше кампании за скрининг на дебелото черво, за подпомагане на микро общества с кампания за хранене, с акцент върху различните култури, за насилието в училищата сред децата. Виждаме все повече социални аспекти, така че комуникациите да са по-близо до хората.”

Каква е ролята на AI в комуникационния бранш? Разчупва ли младото поколение бизнес средата? Защо тази година в BAPRA са отворили категория за студенти и какво ще спечели победителят в нея? И всичко най-важно за конкурса Young Lions Bulgaria 2026, чиито победители ще представят България на престижния фестивал в Кан, гледайте във видеото.

На 26 март предстои церемонията по награждаване на BAPRA Bright Awards 2026, а през деня асоциацията ще бъде домакин на ICCO European Forum FUTURE REBOOT – годишният европейски форум на Международната асоциация на комуникационните агенции (ICCO), който ще се състои в София.

Редактор: Боряна Димитрова