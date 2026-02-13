Като наказание за участието им в разкриването на престъплениета и фиаското на Армстронг, Нолън и Харпър са назначени в обществен полицейски център в опит да възстановят репутацията на своя участък. Докато Нолън се опитва да окаже положително въздействие, дори ремонтирайки лампите в парка в свободното си време, Харпър изпитва съмнения относно методите му.

Междувременно Чен се опитва да намери човека, който е откраднал старата й кола, а по-късно прамяня мнението си и се опитва да й помогне, след като научава за нейната трагична ситуация. Уест започва трудна комуникация с новия си обучаващ служител - Дъг Стантън, който в последствие се оказва расист и сексист.

Първият случай на Лопес като детектив е заплетен и мистериозен. тъй като някой е проникнал с взлом, за да използва пещ, за да кремира тяло. По-късно тя открива, че тялото е едно от многото изгорени по заповед на прословута банда, с цел да не се оставят истински доказателства.

Не пропускайте развръзката във втори епизод на трети сезон на криминалния сериал „Новобранецът“ тази вечер от 23.00 ч. по NOVA.

Редактор: Боряна Димитрова