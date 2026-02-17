Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) обявява удължаване на срока за кандидатстване в шестнадесетото издание на BAPRA Bright Awards 2026 , с тема „Алгоритъм на доверието“, до 20 февруари 2026 г.

Настоящото издание на наградите е част от програмата по повод 25 години БАПРА – четвърт век, в който асоциацията утвърждава PR като стратегическа, управленска и измерима функция за бизнеса и обществото.

Журито на BAPRA Bright Awards 2026 обединява водещи международни експерти в областта на PR, комуникациите, корпоративната репутация, маркетинга и стратегическото лидерство, с богат опит в оценяването на кампании с измеримо бизнес и обществено въздействие. Председател е Масимо Морикони – президент на ICCO и генерален мениджър на Omnicom PR.

За конкурса:

BAPRA Bright Awards 2026 са с обновени условия и критерии за участие, включително изисквания към допустимостта на кампаниите, формата на кандидатстване, материалите и методологията на оценяване.

Конкурсът е отворен за PR и комуникационни агенции, вътрешни комуникационни екипи и членове на БАПРА.

Формата за кандидатстване е отворена до 20 февруари 2026 г., а церемонията по награждаване ще се проведе в края на март 2026 г.

Повече информация: https://bapra.bg/2026/

Nova News и NetInfo са медийни партньори на наградите

Редактор: Райна Аврамова