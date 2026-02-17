Темата на шестнадесетото издание е „Алгоритъм на доверието“
Българската асоциация на PR агенциите (БАПРА) обявява удължаване на срока за кандидатстване в шестнадесетото издание на BAPRA Bright Awards 2026, с тема „Алгоритъм на доверието“, до 20 февруари 2026 г.
Настоящото издание на наградите е част от програмата по повод 25 години БАПРА – четвърт век, в който асоциацията утвърждава PR като стратегическа, управленска и измерима функция за бизнеса и обществото.
Журито на BAPRA Bright Awards 2026 обединява водещи международни експерти в областта на PR, комуникациите, корпоративната репутация, маркетинга и стратегическото лидерство, с богат опит в оценяването на кампании с измеримо бизнес и обществено въздействие. Председател е Масимо Морикони – президент на ICCO и генерален мениджър на Omnicom PR.
За конкурса:
BAPRA Bright Awards 2026 са с обновени условия и критерии за участие, включително изисквания към допустимостта на кампаниите, формата на кандидатстване, материалите и методологията на оценяване.
Конкурсът е отворен за PR и комуникационни агенции, вътрешни комуникационни екипи и членове на БАПРА.
Формата за кандидатстване е отворена до 20 февруари 2026 г., а церемонията по награждаване ще се проведе в края на март 2026 г.
Повече информация: https://bapra.bg/2026/
Nova News и NetInfo са медийни партньори на наградитеРедактор: Райна Аврамова
