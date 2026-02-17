-
Интернационално меню от професионалисти и мечтатели сервира премиерата на Hell’s Kitchen тази вечер
На живо от „Кухнята на Ада“ часове преди старта на кулинарното риалити
Виктор Тодоров: Вече съм победител, защото съм на сцената на „Като две капки вода“
Рисковани, смели решения в "Сделка или не"
Симпатягите се изправят срещу Скандалджиеви в "Семейни войни"
Ослепителен старт на Сезона-Слънце на “Като две капки вода”
Темите и гостите в предаването в сряда от 9.30 ч.
В сряда Иван Христов и Владимир Караджов за първото риалити за имоти в България.
Божила ще ни разкаже историята на "Точно с Влади" – момчето, което помага на бедни и бездомни хора.
За тайните на една от най-мистериозните книги в света ще си говорим в „Забранени истории с Джуджи“.
Специална среща с Гергана Стоянова.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в сряда от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
