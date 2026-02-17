В сряда Иван Христов и Владимир Караджов за първото риалити за имоти в България.

Божила ще ни разкаже историята на "Точно с Влади" – момчето, което помага на бедни и бездомни хора.

За тайните на една от най-мистериозните книги в света ще си говорим в „Забранени истории с Джуджи“.

Специална среща с Гергана Стоянова.

