Темите и гостите в предаването в четвъртък от 9.30 ч.
В четвъртък Иван Юруков защо всеки трябва да открие корените си?
Как риалити звездите Ванко и Ганка възпитават сина си Лео?
Гергана Змийчарова в търсене на православна литургия на чист български език в Истанбул.
Специална среща със световния рекордьор по парапланеризъм Веселин Овчаров.
Повече за предаването може да намерите във Facebook страницата на "На кафе".
Гледайте "На кафе" в четвъртък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
