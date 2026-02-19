-
Първи изгонен от Hell’s Kitchen тази вечер
-
„Шеф под прикритие - Аватар“ прекрачва границите на познатото с нов сезон и концепция
-
„Кошмари в кухнята“ с нов сезон от 20 февруари
-
Победанови срещу Ла Фамилия в "Семейни войни"
-
Силни емоции и ценен опит в "Сделка или не"
-
„Пресечна точка”: За кабинета "Гюров", трагедията "Петрохан" и подвига на Васил Левски
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък Софи Маринова и Йордан Камджалов за завръщането на „Мистерия и свобода“.
Шеф Иван Манчев за новия сезон на „Кошмари в кухнята“.
Латинка Петрова да си полезен независимо от възрастта.
В „Пътят на красотата с Ина“ тенденции в сватбената украса, булчинските и официални рокли.
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.
