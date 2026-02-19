В петък Софи Маринова и Йордан Камджалов за завръщането на „Мистерия и свобода“.

Шеф Иван Манчев за новия сезон на „Кошмари в кухнята“.

Латинка Петрова да си полезен независимо от възрастта.

В „Пътят на красотата с Ина“ тенденции в сватбената украса, булчинските и официални рокли.

Редактор: Райна Аврамова