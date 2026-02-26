Отличените млади автори ще получат образователни и финансови награди, а конкурсът затвърди мисията на организаторите да насърчават критичното мислене и визионерството у учениците.

Гости в „Социална мрежа“ са Бистра Илиева, основател на образователна институция Darbi и Петър Софронов, който е победител в конкурса за есе.

„Над 157 деца се включиха в конкурса. Това е голяма активност. Много се радваме. Журито в състав Здравка Евтимова, Клери Костова и Исак Цветков от Darbi College бяха изумени от броя есета, които трябва да прочетат. Имаха нужда от помощ, затова се включиха още три дами, които помогнаха да се прегледат есетата. Да се оценят. Децата са писали много хубаво. Както казвахме в началото, важното беше да не използват изкуствен интелект, когато пишат. Децата, които са го ползвали, са го правили с цел да проверят правописа си или за нещо, което да подредят. Но не и за идеите, които са вложили. Творческото, креативното е много хубаво. Когато ги четем, се просълзяваме. Защото това са децата на България. Това е поколението, което идва и то е здравомислещо“, разказва Бистра Илиева.

„Започнах да пиша есето, нахвърляйки идеите си. започнах първо с думите: архитект или ехо. Това е и заглавието. Започнах да размишлявам, добавяйки много ярки образи, описания, сравнения и създадох т.нар. структура на есето. Ходя на частни уроци вече три години. Започнах да пиша креативни есета, но на английски език. И да разглеждам различни задачи. Там започнах да пиша добре, да се аргументирам и да гледам нещата по-задълбочено. Темата за изкуствения интелект е много актуална и ме грабна.“

„В творбата на Петър има много философски разсъждания, които ни впечатлиха. Както казва госпожа Здравка Евтимова такива таланти трябва да бъдат подкрепени. А Darbi College прави точно това. Подкрепяме децата по време на нашето изложение за средно образование, където направихме и връчването на наградите. Защото всички партньори, които ценят талантите, бяха там, за да ги подкрепят. Важно е един талант да бъде отгледан.“

Децата на първите три места спечелиха парични награди, а Петър има възможност да се обучава в Darbi College с 50% намаление от таксата и безплатен кариерен тест.

Припокриват ли се някои идеи на децата за бъдещето и това, което предстои, за какво мечтаят те, гледайте във видеото.

