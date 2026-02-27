Тази седмица „Изживей България“ пренася зрителите в Приморско – място, където Черно море пази спомени, а магията му отвежда Еми, Франческа, Берни и Стивън към ново приключение.

Пътешествието им ще започне с плаване по река Ропотамо – сред впечатляващи пейзажи и вкусове, вдъхновени от морето. Задачата от капитана на кораба ще изпита не само индивидуалните им умения, но и способността им да действат като отбор.

Следващата следа ще отведе приключенците на едно от най-древните места край града - Бегликташ. Сред скални олтари и следи от тракийско селище, те ще трябва да разчетат знаците, оставени от миналото.

Предизвикателствата продължават по плажните ивици и край рибарския кей, където природата на Приморско ще предизвика участниците да вложат сръчност, въображение и кулинарен усет. Всяка малка победа ги доближава до финалната задача, в която едно морско изкушение ще се превърне в ключа към победата.

Вечерта ще ги срещне с техните домакини на трапеза, изпълнена с аромати и истории - за миналото на града, за гордостта на местните жители и за богатството на Черно море.

Кой ще покори морето в новия епизод на „Изживей България“? Не пропускайте да разберете тази събота от 16:00 ч. по NOVA.

Предаването се реализира с подкрепата на Министерството на туризма и община Приморско.

Повече информация за „Изживей България“ може да откриете във Facebook страницата и Instagram профила на туристическата поредица.

Редактор: Боряна Димитрова