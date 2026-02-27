„СТАРТЕР“ – сутрешният блок на БГ Радио със Симеон и Богдана – отбеляза своя рожден ден със специален празничен ефир и затвърди това, което слушателите знаят отдавна – когато става дума за сутрешен блок, „СТАРТЕР“ е златният стандарт.

Сред гостите на празника бяха Иван Христов, Андрей Арнаудов, Алена Вергова, проф. Петър Стоянович, Роби, Алек Алексиев, Деси Бакърджиева, доц. д-р Наталия Киселова, Георги Бърдаров, Ирина Флорин, Марина Цекова, Златимир Йочев, Филип Донков, както и Цветанка Минчева и Борислав Генов.

Още в първия час Боги и Симо дадоха микрофона на слушателите и ефирът се превърна в зона на съкровени истории и признания.

„Вие сте пример за професионално отношение – никога няма да сменя станцията!“

Отекнаха и обяснения в любов: „Обичам ви не заради това, което правите, а заради това, което сте!“

Мнозина разказаха, че в трудни моменти именно „СТАРТЕР“ ги е спасявал, и че истинската стойност не се измерва във време, а в доверие. А доверието е най-висшият златен стандарт.

Психотерапевтът Милена Ташкова представи специален доклад от „Отдел оценка на риска“ – анализ на устойчивостта и дългосрочната „кредитоспособност“ на стратегическото партньорство „СТАРТЕР“. В заключението бе записано:

„Наличие на рационален провокатор и наличие на емоционален стабилизатор“ – формула, която 24 години доказва своята стойност. Ако 24 карата е чистото злато, то Симо и Боги са чиста радиохимия.

Сред специалните гости бяха Иван Христов и Андрей Арнаудов, които споделиха, че са израснали със „СТАРТЕР“ и подчертаха, че радиото е най-великата медия – най-бързата и най-близката до хората.

„24 години да правиш нещо с толкова много хъс е изключително трудно“, каза Андрей – признание, което тежи повече от дузина златни кюлчета.

Актрисата Алена Вергова, само месец и половина по-млада от „СТАРТЕР“, сподели, че слуша БГ Радио от дете – първо по семейна традиция, свързана с баща ѝ Юлиян Вергов, а днес по собствен избор. Днес тя е част от поколението, което създава новата българска култура и продължава златната музикална нишка.

Проф. Петър Стоянович отбеляза: „От всички неща, които трябва да имат златен стандарт, доверието е на първо място.“

Историкът добави, че търпението и партньорството между Симо и Боги са рядкост – особено в свят, който е загубил равновесие.

Сред гостите бяха още Роби, Алек Алексиев, Деси Бакърджиева, доц. д-р Наталия Киселова и писателят Георги Бърдаров, който сподели, че обича „СТАРТЕР“ вече 24 години – точно колкото преподава и на своите студенти.

Приятелите от „100% Будни“ включиха зрителите на БНТ в празника. Симо, Боги и Ирина Флорин напомниха, че българската музика е богатство, което трябва да се пази и развива.

Празникът по случай 24 години „СТАРТЕР“ събра водещите с техните колеги Марина Цекова и Златимир Йочев които отлично знаят колко висока е летвата на сутрешния ефир. Те откроиха златната формула на успешния сутрешен блок: професионализъм, дисциплина и партньорство – качества, доказвани ден след ден.

Филип Донков изненада Симо и Боги с артистичен поздрав – с песен и китара им пожела честит рожден ден и внесе още повече настроение в празничния ефир.

24 години по-късно „СТАРТЕР“ не просто отбелязва рожден ден. Той доказва, че когато съдържанието е стойностно, когато има уважение между водещите и към слушателите, и когато българската музика е кауза – резултатът е 24 карата радио – БГ Радио.

БГ Радио е част от най-голямата радиогрупа в България RADIOPLAY MEDIA.

Редактор: Боряна Димитрова