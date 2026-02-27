Златният стандарт на сутрешния блок в България
„СТАРТЕР“ – сутрешният блок на БГ Радио със Симеон и Богдана – отбеляза своя рожден ден със специален празничен ефир и затвърди това, което слушателите знаят отдавна – когато става дума за сутрешен блок, „СТАРТЕР“ е златният стандарт.
Сред гостите на празника бяха Иван Христов, Андрей Арнаудов, Алена Вергова, проф. Петър Стоянович, Роби, Алек Алексиев, Деси Бакърджиева, доц. д-р Наталия Киселова, Георги Бърдаров, Ирина Флорин, Марина Цекова, Златимир Йочев, Филип Донков, както и Цветанка Минчева и Борислав Генов.
Още в първия час Боги и Симо дадоха микрофона на слушателите и ефирът се превърна в зона на съкровени истории и признания.
„Вие сте пример за професионално отношение – никога няма да сменя станцията!“
Отекнаха и обяснения в любов: „Обичам ви не заради това, което правите, а заради това, което сте!“
Мнозина разказаха, че в трудни моменти именно „СТАРТЕР“ ги е спасявал, и че истинската стойност не се измерва във време, а в доверие. А доверието е най-висшият златен стандарт.
Психотерапевтът Милена Ташкова представи специален доклад от „Отдел оценка на риска“ – анализ на устойчивостта и дългосрочната „кредитоспособност“ на стратегическото партньорство „СТАРТЕР“. В заключението бе записано:
„Наличие на рационален провокатор и наличие на емоционален стабилизатор“ – формула, която 24 години доказва своята стойност. Ако 24 карата е чистото злато, то Симо и Боги са чиста радиохимия.
Сред специалните гости бяха Иван Христов и Андрей Арнаудов, които споделиха, че са израснали със „СТАРТЕР“ и подчертаха, че радиото е най-великата медия – най-бързата и най-близката до хората.
„24 години да правиш нещо с толкова много хъс е изключително трудно“, каза Андрей – признание, което тежи повече от дузина златни кюлчета.
Актрисата Алена Вергова, само месец и половина по-млада от „СТАРТЕР“, сподели, че слуша БГ Радио от дете – първо по семейна традиция, свързана с баща ѝ Юлиян Вергов, а днес по собствен избор. Днес тя е част от поколението, което създава новата българска култура и продължава златната музикална нишка.
Проф. Петър Стоянович отбеляза: „От всички неща, които трябва да имат златен стандарт, доверието е на първо място.“
Историкът добави, че търпението и партньорството между Симо и Боги са рядкост – особено в свят, който е загубил равновесие.
Сред гостите бяха още Роби, Алек Алексиев, Деси Бакърджиева, доц. д-р Наталия Киселова и писателят Георги Бърдаров, който сподели, че обича „СТАРТЕР“ вече 24 години – точно колкото преподава и на своите студенти.
Приятелите от „100% Будни“ включиха зрителите на БНТ в празника. Симо, Боги и Ирина Флорин напомниха, че българската музика е богатство, което трябва да се пази и развива.
Празникът по случай 24 години „СТАРТЕР“ събра водещите с техните колеги Марина Цекова и Златимир Йочев които отлично знаят колко висока е летвата на сутрешния ефир. Те откроиха златната формула на успешния сутрешен блок: професионализъм, дисциплина и партньорство – качества, доказвани ден след ден.
Филип Донков изненада Симо и Боги с артистичен поздрав – с песен и китара им пожела честит рожден ден и внесе още повече настроение в празничния ефир.
24 години по-късно „СТАРТЕР“ не просто отбелязва рожден ден. Той доказва, че когато съдържанието е стойностно, когато има уважение между водещите и към слушателите, и когато българската музика е кауза – резултатът е 24 карата радио – БГ Радио.
БГ Радио е част от най-голямата радиогрупа в България RADIOPLAY MEDIA.
Редактор: Боряна Димитрова
