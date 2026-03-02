Фондация „За Нашите Деца“ стартира кампанията „ Невидими ръце, които носят надежда “ – инициатива, която поставя фокус върху децата, които обществото често не вижда, но чийто живот зависи от навременната и професионална подкрепа.

В продължение на 34 години организацията работи за това всяко дете да получи равен старт в живота. До момента фондацията е подкрепила близо 35 000 деца, семейства и специалисти в България чрез услуги за ранна детска интервенция, семейна подкрепа и превенция на изоставянето.

Историята на Алекс – видимият резултат от невидимите усилия

В центъра на кампанията стои историята на Александър – Алекс. Алекс е роден със синдром на Даун. Още като бебе през 2013 г. той среща хората, които вярват в него. Подкрепата започва в най-ранна възраст и включва рехабилитация, социална работа, логопедична терапия и насочване към приобщаващо образование. Семейството му получава професионално съдействие и консултиране, за да посрещне предизвикателствата уверено и информирано.

Днес Алекс е на 14 години. Обича да рисува, да готви и да плува. Готов е да направи следващата крачка – да учи за хлебар-сладкар.

Неговата история показва как ранната подкрепа, съчетана с коордирана работа между специалисти и институции, води до устойчиви резултати години по-късно.

Тихата сила на ранната подкрепа

Социалната работа рядко е видима. Тя не се случва под прожектори. Тя е ежедневна – в срещите със специалисти, в разговорите с родителите, в малките крачки напред, които с времето се превръщат в реална и дългосрочна промяна.

Фондация „За Нашите Деца“ работи именно в този решаващ момент – когато навременната подкрепа може да предотврати изоставяне, да укрепи семейството и да даде шанс за пълноценно развитие. През годините близо 35 000 деца, родители и професионалисти в България са получили подкрепа чрез програмите на организацията.

Кампанията поставя във фокус ролята на специалистите – логопеди, рехабилитатори, психолози, социални работници и терапевти – които ежедневно изграждат основата за бъдещето на децата. Този ранен, координиран и устойчив модел на работа е причината резултатите да се виждат не само днес, а и години напред.

Инвестицията в ранното детство не е краткосрочен жест. Тя е стратегическо решение с дългосрочен ефект – за детето, за семейството и за обществото.

Видеото с историята на Алекс е основен комуникационен елемент и е достъпно на сайта на организацията, където посетителите могат да научат повече за възможностите за подкрепа или за начините да потърсят съдействие.

Кампанията „ Невидими ръце, които носят надежда “ отправя покана към дарители, доброволци и партньори да станат част от промяната.

Защото понякога едно навременно „днес“ определя цялото „утре“.

А зад всяко дете, готово за живота, стоят невидими ръце, които са повярвали в него навреме.

Нова Броудкастинг Груп е медиен партньор на Фондация „За нашите деца “

