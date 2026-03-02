Кампанията отправя покана към дарители, доброволци и партньори да станат част от промяната и да подкрепят децата, които обществото често не вижда
Фондация „За Нашите Деца“ стартира кампанията „Невидими ръце, които носят надежда“ – инициатива, която поставя фокус върху децата, които обществото често не вижда, но чийто живот зависи от навременната и професионална подкрепа.
В продължение на 34 години организацията работи за това всяко дете да получи равен старт в живота. До момента фондацията е подкрепила близо 35 000 деца, семейства и специалисти в България чрез услуги за ранна детска интервенция, семейна подкрепа и превенция на изоставянето.
Историята на Алекс – видимият резултат от невидимите усилия
В центъра на кампанията стои историята на Александър – Алекс. Алекс е роден със синдром на Даун. Още като бебе през 2013 г. той среща хората, които вярват в него. Подкрепата започва в най-ранна възраст и включва рехабилитация, социална работа, логопедична терапия и насочване към приобщаващо образование. Семейството му получава професионално съдействие и консултиране, за да посрещне предизвикателствата уверено и информирано.
Днес Алекс е на 14 години. Обича да рисува, да готви и да плува. Готов е да направи следващата крачка – да учи за хлебар-сладкар.
Неговата история показва как ранната подкрепа, съчетана с коордирана работа между специалисти и институции, води до устойчиви резултати години по-късно.
Тихата сила на ранната подкрепа
Социалната работа рядко е видима. Тя не се случва под прожектори. Тя е ежедневна – в срещите със специалисти, в разговорите с родителите, в малките крачки напред, които с времето се превръщат в реална и дългосрочна промяна.
Фондация „За Нашите Деца“ работи именно в този решаващ момент – когато навременната подкрепа може да предотврати изоставяне, да укрепи семейството и да даде шанс за пълноценно развитие. През годините близо 35 000 деца, родители и професионалисти в България са получили подкрепа чрез програмите на организацията.
Кампанията поставя във фокус ролята на специалистите – логопеди, рехабилитатори, психолози, социални работници и терапевти – които ежедневно изграждат основата за бъдещето на децата. Този ранен, координиран и устойчив модел на работа е причината резултатите да се виждат не само днес, а и години напред.
Инвестицията в ранното детство не е краткосрочен жест. Тя е стратегическо решение с дългосрочен ефект – за детето, за семейството и за обществото.
Видеото с историята на Алекс е основен комуникационен елемент и е достъпно на сайта на организацията, където посетителите могат да научат повече за възможностите за подкрепа или за начините да потърсят съдействие.
Кампанията „Невидими ръце, които носят надежда“ отправя покана към дарители, доброволци и партньори да станат част от промяната.
Защото понякога едно навременно „днес“ определя цялото „утре“.
А зад всяко дете, готово за живота, стоят невидими ръце, които са повярвали в него навреме.
