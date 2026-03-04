Енигма е колоритна, забавна, енергична и с мисъл като бръснач личност. През деня работи в офис, а вечер се превръща в кралица на драг сцената. Тя е първият участник с три поредни победи в хитовото предаване „The Floor“ и признава, че се е чувствала като Кралица още със стъпването си на арената.

„Трите поредни победи бяха вълнуващи за мен. Чувствах се напрегнато, но по хубав начин. Не ме беше страх от предприемача Юли Тонкин. Бяхме съседи по квадратчета и направихме хубава битка. Играхме моята категория „Водни създания“, за която бях много подготвена. Аз съм родена от морската пяна на река Марица“, разказва участничката.

„Най-трудният момент за мен беше събуждането сутрин, защото ми трябваха няколко часа повече, за да мога да изглеждам по този начин. Най-трудната ми битка беше срещу Тихомир, с когото играхме на мобилни приложения. Беше лош избор от моя страна. Първата ми грешка бе, че след три победи реших да рискувам. Не знам дали съм смела, може би повече заблудена. Повечето участници много се забавляваха. Като се прибрах от снимките на почти 70% от тях им помнех имената. Бях си говорила и намерих общ език с тях. Бях приета по много по-добър начин, отколкото очаквах. Знам, че бях сложена в роля, за да провокирам, въпреки че моята цел не е такава. Останалите участници схванаха, че не се взимам толкова насериозно“, признава Енигма.

Какво е да живееш в повече от един свят?

„И двете роли (през деня в офис, а вечер като кралица на драг сцената) ме изморяват еднакво. Но със сигурност драг сцената и вариететното изкуство ме зарежда много. Някой обичат повече вниманието, други трансформацията, трети грима, а аз обичам да зареждам публиката, а тя да зарежда мен. Правим хубава симбиоза. От сцената получавам артистична удовлетвореност. За повечето е преекспониран образ, но за тези, които правим това изкуство всъщност комбинираме няколко неща в едно: грим, прически, шиене, музикални миксове, комедийни и стендъп сетове. Обичала съм повечето от тях като дете и драгът ги сглоби в едно. Драгът ми е като броня и ми помага да се чувствам недосегаема в изказа ми“, разказва за удовлетворението от сцената.

Енигма признава, че има късмет да е приета от семейството, колегите и приятелите си. Занимава се с тази дейност на сцена от 9 години и това й носи удоволствие и удовлетворение.

Как приема заболяването си множествена склероза?

„Когато през 2022 година ми поставиха диагнозата, се прибрах у дома, пуснах си Кичка Бодурова, поревах си два часа и реших, че животът продължава. Медицината е напреднала достатъчно и имам терапия за контрол над заболяването“, споделя тя.

Драг кралицата се определя като забавен човек и вярва, че „хуморът ще спаси света“. Според нея всеки обича да се смее и забавлява и това е начин да се решават проблемите.

„Драг изкуството е форма на терапия. Моята лична цел, когато вляза в образ, е да забавлявам себе си и околните. Искам да ме запомнят в „The Floor“ като икона и легенда", категорична е Енигма.

