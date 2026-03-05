-
Едно от семействата е напът да се откаже още в началото на „Борба до ключ: Home2U срещу Inclusive”
Борис Христов: Женските образи в „Като две капки вода“ са истинско предизвикателство за мен
Млад изпълнителен директор тества подхода на служителите си в „Шеф под прикритие – Аватар“
„Ничия земя“: На ринга с дрогата
Симеон: Изживяването в Hell’s Kitchen е безценен урок за всеки
Щастлива развръзка в "Сделка или не"
Темите и гостите в предаването в петък от 9.30 ч.
В петък Роби за баланса между кариерата и любовта.
Анелия Луцинова за приятелството и женските споделяния.
Поредният изгонен от Кухнята на Ада.
Здрава Каменова как се разпознава дали една жена е истински щастлива?
В „Пътят на красотата с Ина“ гостува любимата на Рачков Виктория Кузманова.
Гледайте "На кафе" в петък от 9.30 ч. по NOVA.Редактор: Райна Аврамова
