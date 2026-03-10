Минути след като грабна голямата победа в шоуто за имитации Весела Бабинова разказа пред камерите на "На кафе" с какъв заряд е излязла на сцената. Какво провокира сълзите й в истинския живот и как я кара да се чувства подкрепата, която получава от останалите участници в предаването?

След това емоционално изпълнение – какво си представяше, докато пееше и си затваряше очите?

Може би, мои неосъществени мечти, за които съм копняла и все още копнея. Мислех си и за Ан Хатауей, за филма и за това колко много я харесвам като актриса. И как ми се иска поне малко да приличам на нея.

Весела Бабинова признава, че винаги е имала високи очаквания към себе си. Определя това като натоварващо на моменти. „Колегите тук са страхотни! Толкова сила си даваме. Толкова подкрепа. Затова бях щастлива, че излязох последна на сцената. Виждах ги пред мен и това ми даваше такава сила и спокойствие едновременно. Приятно ми е, че леко се отделих от дъното на класацията. Не си въобразявам, че образите, които тепърва ще градя, ще са „Уау!“. Просто ще дам всичко от себе си. Искам да се забавлявам и се надявам да предам това усещане и на хората.“

Талантливата актриса признава, че и в живота често си поплаква. Когато вечер не успява да заспи, влиза в някоя социална мрежа, гледа някое по-тъжно видео и плаче. Обикновено това са видеа, от които плаче от щастие, защото вдъхват надежда.

Редактор: Боряна Димитрова