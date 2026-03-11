Владимир Михайлов е победител в сезон 11 на "Като две капки вода". Той знае как да пленява публиката с представянето си и като актьор, и като певец. Ролята му на ментор е творческо предизвикателство, в което той влиза с усмивка вече няколко години.

И тази година си ментор в „Капките“ – има ли лоши ученици или трябва да намерим подход към всеки?

Със сигурност няма лоши ученици и е нужен подход към всеки. Това е задължително и се уча на него. Мисля, че изисква доста години работа и опит, но е част от тази професия. Но е и много полезно умение. Когато се справиш, се чувстваш страхотно. Когато пробиеш при някой, на който му е трудно, който е сложил маска, който се държи по-дистанцирано. Забавно е. В крайна сметка за това сме там – да помогнем на всеки, който дойде в това предаване да се почувства вкъщи. И да усети не само тръпката, но и че си е на мястото, че всичко е позволено. Забавляваме се на макс.

Весела Бабинова: „Като две капки вода“ ме вади от зоната ми на комфорт

Казваш, че стилът и класата са в погледа, в стойката, в избора. В такъв случай с каквото и да сме облечени, всичко е наред, нали така?

Хубаво е да сме облечени според събитието, според това какво ни отива и според сезона. Ако спазиш тези три неща, всичко е наред.

Позволяват ли си актьорите да играят в живота, какъв роля избира при възпитанието на децата си – наприятел или на строг баща, с какви нови проекти ще зарадва почитателите си, гледайте във видеото.

Редактор: Боряна Димитрова