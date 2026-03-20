„Взимай парите и бягай“ ще повдигне завесата около живота на криптокралицата Ружа Игнатова. Поредицата, представена през 2026 г. по немската телевизия ZDF, умело смесва игрално кино с архивни кадри от истински събития от живота на Игнатова.

Личността на основателката на пирамидата OneCoin е обвита в мистерия. Игнатова успява да изгради продукт, който да привлече милиарди инвеститори от цял свят. Тя изчезна през 2017 г. и продължава да бъде в списъка на ФБР за най-издирвани хора.

„Взимай парите и бягай“ ще покаже на зрителите възхода и падението на Ружа Игнатова. От зараждането на идеята за „криптовалута за масите“ през глобалната експанция до първите съмнения и разследвания около финансовата пирамида. Сериалът ще засегне темата за масовата манипулация, общественото внушение и представя многопластов разказ за доверието.

