Утре, грации от 52 държави ще проведат подиум тренировка преди състезанието, което ще може да гледате от 28 до 30 март по NOVA и NOVA SPORT. Според генералния секретар на родната федерация Росина Атанасова подобен форум допринася за развитието на новите поколения български гимнастички.

„Освен че това ги мотивира, ги докосва до техните идоли. До най-големите звезди в този спорт до момента. Едно почти световно първенство с 94 индивидуални гимнастички и 22 ансамбъла. Което наистина прави състезанието много голямо и продължително“, пояснява Росина Атанасова.

Състезанието в София през 2026 година ще постави началото на нова технологична ера в съдийството в художествената гимнастика. Като ефектът се очаква да бъде повече от положителен.

„Оценките, които ще се поставят в реално време, ще бъдат видими за абсолютно всички. Затова се надявам съдиите да бъдат изключително коректни, тъй като това ще се отразява и на тяхната атестация“, допълва Росина Атанасова.

Гледатйте Световната купа по художествена гимнастика от 28 до 30 март по NOVA и NOVA SPORT.

Редактор: Боряна Димитрова