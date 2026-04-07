Джон Траволта и Робин Уилямс са най-забавните бащи в комедията „Стари кучета” в петък от 21.30 ч. по NOVA. Филмът е дело на режисьора Уолт Бекер, който вече е работил с Траволта в „Като рокерите”, а актьорското съзвездие се допълва от имена като Кели Престън, Мат Дилън и Рита Уилсън.

Джон Траволта и Робин Уилямс се превъплъщават в Чарли и Дан, които са приятели и бизнес партньори от 30 години. Тяхната фирма за връзки с обществеността в Манхатън е на път да сключи голяма сделка с японска компания. Точно две седмици остават до подписването на договора, когато бившата жена на Дан идва при него и му заявява, че е баща на седемгодишните й близнаци. Двамата стари приятели са принудени да започнат да се грижат за двете деца и тяхното куче. Докато забавляват малчуганите, Чарли и Дан неусетно разбират, че в живота има и по-ценни неща от бизнеса, а именно да се радваш на истинско семейство.

Редактор: Боряна Димитрова