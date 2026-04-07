Специалистът по италианска кухня Галин Иванов от отбора на Червените спечели ценен индивидуален имунитет, който го доближава до следващия етап в Hell’s Kitchen - Черните куртки. Младото острие получи положителна номинация от своите колеги, заедно с лидера на отбора Спирова и техните съперници Денисиньо и Събков от Сините. Шеф Виктор Ангелов избра спечелилият мястото си с кастинг битка кулинар да получи специалната награда.

Претендентите в Кухнята на Ада стартираха деня с щуро танцово парти в битка за предимство. Въпреки спечелената преднина от страна на Червените обаче, Сините се справиха по-умело с предизвикателството на суши специалитетите и заслужено триумфираха с победата. Това осигури на борбената Спирова оранжева престилка, а на темпераментния Йордан - емоционална среща с неговите близки.

Вечерната резервация донесе нови препятствия пред кандидатите за титлата “Най-добър готвач на България”. Те се изправиха пред огромно количество поръчки, идващо от гостите на импровизираната сватбена вечеря в най-популярния ресторант у нас. Миг невнимание от страна на амбициозната Трифонова не позволи на Червените да приключат своите чинии първи, което донесе и нова победа за техните противници.

В края на вечерта двата отбора избраха по двама участници, които според тях наистина заслужават място на финалите - един от тях щеше да получи имунитет за следващата резервация. Взискателният шеф Ангелов посочи TikTok сензацията Галин, което му донесе и заслужени овации и уважение от неговите колеги и противници.

Най-горещото кулинарно шоу продължава и утре вечер с нажежено гостуване на колела в Банкя, а още една куртка ще бъде свалена завинаги.

