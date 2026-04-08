Има въпроси, за които не е достатъчно да се провери в интернет, защото изискват внимание и задълбочен разговор. Затова сайтът „Ох, на мама!“ организира ново мащабно събитие, което ще събере на едно място бъдещи и настоящи родители, водещи медицински специалисти и експерти с практически опит в сферата на бременността и родителството. Форумът ще се проведе на 16 и 17 май в зала 8 на НДК в София и е посветен на най-важните теми – от медицинската подготовка до емоционалната страна на новия живот. Водещи са Диляна Георгиева, позната сред инфлуенсърите като dilianadare, и Илиян Любомиров – писател, творчески директор на рекламна агенция и съавтор на рубриката „Хвърчащите хора” в „На кафе”.

В първия ден ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със зачеването, бременността и раждането, като специално внимание ще бъде отделено на първите 1000 дни от живота на детето, проследяването на бременността при рискови състояния, подготовката за болницата, емоционалните промени след раждането и превенцията на следродилната депресия. В дискусиите ще се включат специалистът педиатър д-р Надежда Римпова, акушер-гинекологът д-р Иван Вецев, акушерката Динка Негалова, семейният терапевт Валентина Димитрова и детският психолог и консултант по детски сън - Магдалена Дойчинова. Вторият ден от събитието ще бъде посветен на практическото ежедневие – кърмене, възстановяване след раждането, имунизации, права на майката и съжителство с домашни любимци. В разговора ще се включат консултантът по кърмене – Ася Демирева, специалист педиатърът и детски ендокринолог д-р Пламен Масларски и адвокат Величка Костадинова.

Събитието ще даде на родителите ценни идеи, нови гледни точки и практически насоки от водещи експерти, а за финал посетителите могат да очакват томбола с разнообразни подаръци. Пълната програма на двудневния форум е достъпна в сайта на организаторите. Входът е свободен, но местата са ограничени и изискват предварителна онлайн регистрация на ohnamama.bg/event.

Потвърждението на присъствие в социалните мрежи не се счита за официална регистрация и не гарантира място в залата.

Редактор: Боряна Димитрова