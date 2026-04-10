Изкуството среща кулинарията в новия епизод на “Кухнята след Ада”, където гостува една от най-цветните личности в звездния златен отбор - актрисата, художник и автор на детски книги Диана Димитрова. В откровен разговор с водещия Станислав Иванов тя разкрива какво ѝ е коствало участието в Hell’s Kitchen и защо първоначално е била готова да се откаже още преди да започне.

Диана признава, че не е имала самочувствието за подобен формат, но е приела предизвикателството като лична мисия - да провери границите си и да излезе от зоната си на комфорт. Въпреки трудностите и напрежението, тя влиза в кухнята с амбицията да стигне до финала и да докаже на себе си, че може повече.

По време на разговора тя прави любопитен паралел между сцената и кухнята - и двете места изискват концентрация, отдаденост и силно присъствие. Споделя, че дори в най-тежките моменти не е позволила на трудностите да я спрат.

Диана разказва и за отношенията си с останалите участници, като загатва за напрежението и конфликтите, които са останали извън ефир. Признава, че е имало моменти, в които е трябвало да се справя не само с кулинарните задачи, но и с динамиката между хората в отбора.

Извън Кухнята на Ада, тя говори за своята творческа страна - рисуването и писането на детски книги, които определя като естествен начин да изразява себе си. С времето се е научила да балансира между перфекционизма и свободата на изразяване, като вярва, че понякога по-малкото е повече.

В личен план Диана споделя за мечтите си, за уроците от детството и за важността на приемането - както на себе си, така и на другите. Не крие и любовта си към животните, за които полага грижи дори в ежедневието си.

Кой е нейният фаворит за победата? Какво не видяха зрителите от случващото се в кухнята? И как би нарисувала шеф Ангелов в една картина?

Всичко за Hell’s Kitchen може да откриете в сайта и официалните профили на предаването във Facebook, Instagram и TikTok. Гледайте подкаста “Кухнята след Ада” в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Редактор: Боряна Димитрова