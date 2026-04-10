В последния епизод на шоуто “Сделка или не” участие взе Патрисия Кръстева от Пловдив.

Патрисия започна своята игра с кутия номер 12, с която остана до края, защото не получи оферта за смяна. Банкера предложи само парични оферти, като първата беше за 1900 €, а след като Патрисия я отказа той опита да я изкуши с 1500 €, 1000 € и 2000 €. Тя отхвърли и тях, но когато остана само с три кутии, в които имаше суми от 1 €, 5 € и 5000 €, реши да приеме офертата от 777 €. Това се оказа добро решение, защото в своята кутия откри едва 1 €. Патрисия игра смело и отказа добри оферти, но малко преди финала избра сигурността пред риска и това ѝ донесе печалба от 777 € и щастлива развръзка на нейната игра.

Редактор: Боряна Димитрова