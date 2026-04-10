По време на светлите великденски празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA ще представят прогнозата за времето в компанията на сладки екранни партньори, нетърпеливи да открият ново любящо семейство.

Деница Стоянова представи прогнозата за времето на 10 април в компанията на младата и енергична Марта, която вече е била осиновена, но е върната в приюта, защото не ѝ е било осигурено нужното спокойствие.

Марта е емоционална и ентусиазирана – обича разходките и контакта с хора, но често се превъзбужда и дърпа на повод. Тя е интелигентна и има силна нужда от мисловна стимулация, а не само от физическо натоварване. Ловните ѝ инстинкти са изразени и е важно да се насочват чрез игри и занимания, за да бъде по-спокойна и фокусирана.

С други кучета е дружелюбна, но се приближава твърде рязко, което е предпоставка за напрежение. В домашна среда е спокойна, обича хората и гушкането, но има нужда и от лично пространство.

Подходяща е за опитни стопани, които могат да ѝ дадат структура, спокойствие и правилна стимулация, най-добре в дом без деца или други кучета.

Първото издание на инициативата през 2022 г. намери дом на 18 бездомни животни. По време на специалното издание миналата Коледа, освен показаните в Прогнозата за времето кучета, още много други бяха осиновени.

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Повече за Марта може да откриете на www.1500doggang.com/bg/kucheta-za-osinovyavane/marta

Редактор: Боряна Димитрова