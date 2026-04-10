В "На Фокус с Лора Крумова" на 12 април очаквайте
„Събуди се“: Инфлацията, която изяжда парите ни и има ли почивен ден битката за избиратели
„Пресечна точка”: За символиката на Разпети петък и за това кога празниците са само почивни дни
Диана Димитрова: Тръгнах си от Hell’s Kitchen с нови знания и приятелства
Милорад от Hell’s Kitchen: Каква е тайната на добрата кухня?
Щурачеви срещу Янкови в "Семейни войни"
Специалното великденско издание на благородната кампания, която се осъществява за четвърти път, ще потърси уютен дом на изоставени бездомни кучета
По време на светлите великденски празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA ще представят прогнозата за времето в компанията на сладки екранни партньори, нетърпеливи да открият ново любящо семейство.
Деница Стоянова представи прогнозата за времето на 10 април в компанията на младата и енергична Марта, която вече е била осиновена, но е върната в приюта, защото не ѝ е било осигурено нужното спокойствие.
Марта е емоционална и ентусиазирана – обича разходките и контакта с хора, но често се превъзбужда и дърпа на повод. Тя е интелигентна и има силна нужда от мисловна стимулация, а не само от физическо натоварване. Ловните ѝ инстинкти са изразени и е важно да се насочват чрез игри и занимания, за да бъде по-спокойна и фокусирана.
С други кучета е дружелюбна, но се приближава твърде рязко, което е предпоставка за напрежение. В домашна среда е спокойна, обича хората и гушкането, но има нужда и от лично пространство.
Подходяща е за опитни стопани, които могат да ѝ дадат структура, спокойствие и правилна стимулация, най-добре в дом без деца или други кучета.
Първото издание на инициативата през 2022 г. намери дом на 18 бездомни животни. По време на специалното издание миналата Коледа, освен показаните в Прогнозата за времето кучета, още много други бяха осиновени.
Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.
Повече за Марта може да откриете на www.1500doggang.com/bg/kucheta-za-osinovyavane/marta
