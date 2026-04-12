В понеделник вечер зрителите на NOVA ще могат да се насладят на спиращи дъха въздушни каскади, свръхзвукови скорости и високи дози адреналин в продължението на култовия филм от средата на 80-те години на режисьора Тони Скот "Топ Тън". В новата лента "Топ Гън: Маверик" главната роля отново е поверена на Том Круз, който лично създава тримесечна обучителна програма, през която трябва да преминат младите актьори, за да могат да се справят с управлението на F-18 по време на снимките на филма. В центъра на историята отново е Маверик, изигран от сякаш неостаряващия Круз, който, разбира се, пилотира самолета си сам и изпълнява дори и най-опасните бойни сцени. Интересен факт е, че американският изтребител North American P-51 Mustang, който е използван във филма е собственост на самия Том Круз, който в реалния живот завършва курсове за пилот.

Историята се развива тридесет години след събитията, случили се в първия филм. След години служба като един от топ пилотите на Американските военноморски сили, Пийт Мичъл, известен като Маверик (Том Круз), сякаш е намерил мястото си – да достига крайни предели като безстрашен тест пилот и да отбягва повишенията, които биха го задържали на земята. Би трябвало да е адмирал с две звезди, но титлите не са това, което желае. Принуден е да приеме нова задача и да се завърне като инструктор на специален отряд пилоти от Топ Гън.

Том Казански -"Айсмен" (Вал Килмър), който се е издигнал до чин адмирал, смята, че Маверик е единственият, който може да подготви елитна група от млади пилоти за опасна мисия. Едно от новите попълнение е синът на Гуус, лейтенант Брадли Брадшоу -„Рустър“ (Майлс Телър), който негодува за това, което се е случило с баща му при тренировъчен инцидент преди толкова години.

Изправен пред несигурно бъдеще и преследван от миналото си, Маверик се сблъсква с най-дълбоките си страхове в мисия, която изисква най-голямата жертва от тези, които ще бъдат избрани за нея.

