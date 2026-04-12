Специалното великденско издание на благородната кампания, която се осъществява за четвърти път, ще потърси уютен дом на изоставени бездомни кучета
По време на светлите великденски празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA ще представят прогнозата за времето в компанията на сладки екранни партньори, нетърпеливи да открият нов дом и семейство.
Ники Василковски представи прогнозата за времето на Великден в компанията на Джинджър – младо, много енергично и игриво куче, което реагира на света с огромно вълнение. Обича хората и вниманието, но често се превъзбужда – скача, дърпа на повод и му е трудно да се успокои.
Той има нужда да се научи на спокойствие чрез правилна среда и занимания, които стимулират ума му, а не само физическа активност. Това ще му помогне да стане по-фокусиран и уравновесен.
С други кучета е дружелюбен, но прибързва в контактите, което може да доведе до напрежение. В домашна среда е по-умерен, но това често е знак за притеснение, затова е важно да му се даде време, пространство и стабилна рутина.
Джинджър търси спокоен и търпелив дом без деца или други животни, с хора, готови да работят с него и да му помогнат да изгради увереност и спокойствие.
Първото издание на инициативата през 2022 г. намери дом на 18 бездомни животни. По време на специалното издание миналата Коледа, освен показаните в Прогнозата за времето кучета, още много други бяха осиновени.
Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.
Повече за Джинджър може да откриете www.1500doggang.com/bg/kucheta-za-osinovyavane/ginger1
