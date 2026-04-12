По време на светлите великденски празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA ще представят прогнозата за времето в компанията на сладки екранни партньори, нетърпеливи да открият нов дом и семейство.

Ники Василковски представи прогнозата за времето на Великден в компанията на Джинджър – младо, много енергично и игриво куче, което реагира на света с огромно вълнение. Обича хората и вниманието, но често се превъзбужда – скача, дърпа на повод и му е трудно да се успокои.

Той има нужда да се научи на спокойствие чрез правилна среда и занимания, които стимулират ума му, а не само физическа активност. Това ще му помогне да стане по-фокусиран и уравновесен.

С други кучета е дружелюбен, но прибързва в контактите, което може да доведе до напрежение. В домашна среда е по-умерен, но това често е знак за притеснение, затова е важно да му се даде време, пространство и стабилна рутина.

Джинджър търси спокоен и търпелив дом без деца или други животни, с хора, готови да работят с него и да му помогнат да изгради увереност и спокойствие.

Първото издание на инициативата през 2022 г. намери дом на 18 бездомни животни. По време на специалното издание миналата Коледа, освен показаните в Прогнозата за времето кучета, още много други бяха осиновени.

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Повече за Джинджър може да откриете www.1500doggang.com/bg/kucheta-za-osinovyavane/ginger1

