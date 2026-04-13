В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Йоана Николова от Видин.

Йоана започна играта си с кутия номер 13. Вярвайки в своята кутия, тя отказа предложените от Банкера оферти от 1500 €, 1800 € и 2000 €. В средата на играта, в останалите неразкрити кутии все още имаше добри суми и тя отказа и оферта от 1300 €, а когато в последните три запази 10 000 €, въпреки че в другите две бяха 0,10 € и 500 €, Йоана отказа и сигурна сума от 900 €. С последната кутия отстрани от играта най-високата сума и остана с 0,10 € в едната и 500 € в другата кутия. Получи от Банкера възможност да смени кутия 13, но реши да остане с нея, а тя ѝ донесе 500 €. Йоана заложи на късмета си, смело премина през изкушенията на Банкера и завърши своето участие в „Сделка или не“ с печалба от 500 €.

