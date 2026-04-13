В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Любка Хаджиева от Ботевград.

На Любка се падна за нейната игра кутия номер 6, но тя я размени за номер 16, когато Банкерът предложи смяна на кутиите с първата оферта. Следващите оферти от 1200 €, 1600 € и 1900 € не я изкушиха и тя ги отхвърли, но когато останаха само три кутии с 25 €, 5000 € и 15 000 €, Любка прие оферта от 2000 €. С облекчение откри в последната избрана кутия 15 000 € и остана на финала с 25 € в едната кутия и 5000 € в другата. Отново имаше възможност да смени кутия си и тя размени номер 16 за номер 4.С тази последна смяна, взе при себе си кутията с 5000 €, а 25 €, които е държала през цялата игра, останаха отсреща. Любка прие развоя на играта с усмивка и с удовлетворение от взетото решение и с печалба от 2000 €, тя приключи своето участие в „Сделка или не“.

Редактор: Райна Аврамова