Специалното великденско издание на благородната кампания, която се осъществява за четвърти път, ще потърси уютен дом на изоставени бездомни кучета

По време на светлите великденски празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA  представя прогнозата за времето в компанията на сладки екранни партньори, нетърпеливи да открият нов дом и семейство.

Никол Станкулова представи прогнозата за времето на Велики понеделник в компанията на Капучино – младо и енергично куче, което посреща хората с много вълнение и ентусиазъм. Той излиза на разходка с огромно желание, но все още дърпа на повод и трудно се вслушва в човека заради превъзбудата си.

С други кучета е дружелюбен и балансиран – или търси игра, или спокойно приема липсата на интерес. В нови затворени пространства може да се притесни, но търси подкрепа от човека и с време успява да се отпусне.

Капучино има нужда от спокойна среда, търпение и занимания, които да му помогнат да се научи да се успокоява и да стане по-фокусиран. Приема добре докосване и е много социален, но все още тепърва опознава света и дори играчките.

Брат му вече намери дом покрай предишната великденска кампания с НОВА и „Екоравновесие“ – сега е ред на Капучино да получи своя шанс с любящо и търпеливо семейство.

Първото издание на инициативата през 2022 г. намери дом на 18 бездомни животни. По време на специалното издание миналата Коледа, освен показаните в Прогнозата за времето кучета, още много други бяха осиновени.

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Повече за Джинджър може да откриете https://www.1500doggang.com/kucheta-za-osinovyavane/kappuccino

Редактор: Райна Аврамова

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking