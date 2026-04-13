По време на светлите великденски празници екипът на Прогнозата за времето на NOVA представя прогнозата за времето в компанията на сладки екранни партньори, нетърпеливи да открият нов дом и семейство.

Никол Станкулова представи прогнозата за времето на Велики понеделник в компанията на Капучино – младо и енергично куче, което посреща хората с много вълнение и ентусиазъм. Той излиза на разходка с огромно желание, но все още дърпа на повод и трудно се вслушва в човека заради превъзбудата си.

С други кучета е дружелюбен и балансиран – или търси игра, или спокойно приема липсата на интерес. В нови затворени пространства може да се притесни, но търси подкрепа от човека и с време успява да се отпусне.

Капучино има нужда от спокойна среда, търпение и занимания, които да му помогнат да се научи да се успокоява и да стане по-фокусиран. Приема добре докосване и е много социален, но все още тепърва опознава света и дори играчките.

Брат му вече намери дом покрай предишната великденска кампания с НОВА и „Екоравновесие“ – сега е ред на Капучино да получи своя шанс с любящо и търпеливо семейство.

Първото издание на инициативата през 2022 г. намери дом на 18 бездомни животни. По време на специалното издание миналата Коледа, освен показаните в Прогнозата за времето кучета, още много други бяха осиновени.

Четвъртото издание на кампанията „Време за надежда“ се осъществява в партньорство с „Екоравновесие“.

Повече за Джинджър може да откриете https://www.1500doggang.com/kucheta-za-osinovyavane/kappuccino

