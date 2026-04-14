В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Боян Йорданов от Враца.

Боян започна своята игра с кутия номер 4. Той успешно отстраняваше кутиите с малки суми и Банкера му предложи първоначално 2000 €, а след това покачи на 2300 € и 2500 €. Боян с решителност отказа офертите, а когато в края на играта му останаха три кутии с 0,10 €, 5000 € и 15 000 €, отказа дори и 2999 €. С последния избор на кутия, отстрани най-голямата сума и с 0,10 € в едната кутия и 5000 € в другата, той реши да приеме последната оферта от 2200 €. С този ход, той си осигури сигурна печалба, а щастието му беше още по-голямо, когато откри в своята кутия едва 0,10 €. С това решение, в точния момент, Боян успя да надхитри Банкера и да си тръгне от „Сделка или не“ с победа и печалба от 2200 €.

