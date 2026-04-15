Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5 представя самостоятелната изложба „Цветът на спомена“ (The Colour of Memory) на художничката Гергана Попова. Официалното откриване ще се състои на 23 април от 18:30 ч., придружено от селектирани вина и жива музика. Експозицията потапя зрителя в темите за паметта и емоцията, разказани чрез вихър от цветове и форми. Творбите на авторката са вдъхновени от „цветовете на преживяното“ и са резултат от силно интуитивен процес, в който идеите често се раждат в сънищата й.

„Не рисувам това, което виждам, а това, което чувствам, спонтанно и следвайки видяното в сънищата си“ споделя Гергана Попова. „За мен цветът е носител на памет – отпечатък от вътрешния свят и от онези невидими спомени, които ни изграждат.“

За авторката

Гергана Попова е родена в гр. Свищов, а от 1996 г. живее и работи във Виена. Още от детска възраст пише лирика и има разнообразни публикации в България и Австрия. Тя е автор на текстове за мултивизуалната продукция „Калейдоскоп на страстите“ на Театър „Ансамбъл 21“ във Виена, в която са включени 20 нейни стихотворения и 17 нейни картини. Макар да започва да рисува едва през 2020 г., тя вече има над 150 произведения и впечатляващо международно присъствие. Носител е на редица международни отличия, сред които Honorable Mention за „Originality, Uniqueness and Remarkable Aesthetic“ (Chelsea, New York, 2024), „Artist of the Year“ на Circle Foundation for the Arts за картината „Dream Dancer“ (2024), Creative Excellence Certification (Santa Fe, 2025), Creative Excellence Certification за „Mind Block“ (Paris, 2025), както и финалист за Art International Zürich 2026 с творбата „When I Spread My Wings“.

Художничката е представяла свои творби на международни форуми, както и е реализирала самостоятелни изложби в Австрия, Испания, САЩ, България и др. През 2026 г. ѝ предстоят изложби и в Каварна, Варна, Санта Фе (САЩ), Пловдив.

Авторката е разпознаваема със своя експериментален подход. В картините си тя смесва класически материали (акрил, туш, акварел, лайнер, моливи, маркери) с нестандартни средства като лак за нокти, боя за обувки или натурални оцветители като кафе, чай и люспи от лук. Така създава специфична колоритност.

Експозицията може да бъде разгледана от 23 април до 7 май 2026 г. в Галерия Vivacom Art Hall Оборище 5.

