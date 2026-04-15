В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Сияна Ангелова от Шумен.

Сияна излезе за своята игра с кутия номер 11. След като отказа офертите на Банкера от 2200 €, 1300 € и 1000 €, тя прие възможността за смяна и размени кутия 11 за кутия 8. Това решение ѝ донесе успех, защото в 11 откри само 50 €. Надявайки се с новата си кутия да е взела по-голяма сума, тя отказа 784 € и 999 €. Възможностите, които ѝ бяха останали в последните три кутии, бяха чаша, 200 € и 10 000 €. Разбра, че голямата сума не е в нейната кутия, когато я разкри с последния си избор и за Сияна остана надеждата в нейната кутия да бъдат 200 €. Тя откри тази сума в кутия номер 8 и макар, че печалбата не бе голяма, Сияна си тръгва от „Сделка или не“ с усмивка и незабравими спомени от своето участие.

