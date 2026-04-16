В последния епизод на шоуто “Сделка или не”, участие взе Минка Брайкова от Пловдив.

Минка започна играта си с кутия номер 3. Късметът беше с нея и тя отваряше една след друга кутиите с малки суми. Банкерът се опита да я изкуши с 2200 €, 2600 € и дори 2900 €, но Минка не прие офертите и смело продължи да играе. Прие обаче предложението за смяна на кутиите и смени номер 3 за номер 22. Успя да отстрани всички по-малки суми и в последните три кутии останаха 1500 €, 2500 € и 7500 €. Минка отново отказа офертата от 2550 €, но след това отвори кутията със 7500 €. С 1500 € в едната и 2500 € в другата кутия, офертата този път успя да я изкуши и тя прие сигурната сума от 1990 €. На финала тя откри в своята кутия 2500 €, но емоциите и удоволствието от играта бяха най-голямата награда за Минка. А освен тях, тя си тръгна от „Сделка или не“ и с печалба от 1990 €.

